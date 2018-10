Argentina-Italia: la cultura partenopea sbarca a Buenos Aires insieme alla Venere di Capua

- L'Ambasciata d'Italia a Buenos Aires, in collaborazione con l'Istituto italiano di cultura e l'Agenzia italiana per il Commercio estero, promuovono un ciclo culturale destinato a diffondere a Buenos Aires alcune delle principali espressioni estetiche originatesi nel Golfo di Napoli nel corso di oltre duemila anni, prima fra tutte la splendida "Venere di Capua". Il ciclo, intitolato "Le forme della bellezza", è stato inaugurato oggi dall'ambasciatore italiano Giuseppe Manzo e si protrae fino al 9 dicembre. "La bellezza è parte del Dna italiano, e l'Italia è il paese con il maggior numero di siti dichiarati Patrimonio dell'umanità da parte dell'Unesco", ha dichiarato il massimo rappresentante diplomatico italiano in Argentina, che ha quindi invitato il pubblico a deliziarsi con un "percorso che si sviluppa lungo sentieri diversi che si incrociano esaltando le diverse espressioni del bello". In questo senso il ciclo, oltre a portare nella capitale argentina la famosa scultura marmorea che verrà esposta nel Museo delle Belle arti di Buenos Aires, prevede esposizioni e presentazioni che vanno dai disegni della famosa sartoria Marinella, alle performance del corpo di ballo del teatro San Carlo di Napoli, passando per il teatro di Edoardo De Filippo e la maggiore espressione contemporanea della cucina partenopea. (Abu)