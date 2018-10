Argentina: ministro delle Finanze Dujovne e presidente Banca centrale Sandleris incontrano a New York gli investitori (8)

- La legge ha come obiettivo principale l'annullamento del deficit, e la creazione di una serie di condizioni che consentano la realizzazione degli accordi pattuiti con il Fondo monetario internazionale (Fmi) in materie di politica fiscale (grazie ai quali il governo di Buenos Aires ha ricevuto assistenza finanziaria per 57 miliardi di dollari). In aggiunta, il documento si propone di portare l'inflazione al 23 per cento entro la fine del 2019, una svalutazione monetaria non superiore al 10 per cento, un decremento del Pil pari allo 0,5 per cento e un rafforzamento delle esportazioni di 21 punti percentuali. Stando a quanto riferiscono i media locali, il governo ha dovuto fare una serie di concessioni in sede di commissione (per essere sicuro dell'approvazione), in particolar modo alle province, per le quali è stata prevista la creazione di un fondo per il trasferimento dell'onere dei sussidi al trasporto pubblico, l'abolizione della legge che permetteva al governo di negoziare il debito pubblico in base alle condizioni di mercato, e un incremento delle partite di bilancio destinate a cultura e ricerca. L'opposizione, inoltre, aveva cercato di introdurre un articolo che fissa un tetto di 130 miliardi di dollari alle possibilità di indebitamento da parte del governo: quest'ultima proposta, tuttavia, non è stata approvata. (Abu)