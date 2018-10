Brasile: presidente Bolsonaro, nominerò giudice Sergio Moro al ministero della Giustizia o alla Corte suprema

- Il presidente eletto del Brasile, Jair Bolsonaro, ha dichiarato che nominerà il giudice federale Sergio Moro, responsabile per i processi dell'"operazione Lava Jato", la "Mani Pulite" brasiliana, come nuovo ministro della Giustizia o come giudice della Corte suprema (Stf). "Voglio Moro al ministero della Giustizia o, se in futuro dovesse aprirsi una posizione, alla Corte suprema. Sarà lui a decidere in quale posizione potrà lavorare al meglio per il Brasile", ha dichiarato Bolsonaro durante un'intervista concessa all'emittente "Tv Globo". (segue) (Brb)