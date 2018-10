Brasile: fatturato settore di macchinari e strumenti registra aumento del 7,4 per cento nel 2018

- L'Associazione Brasiliana di Industrie di Macchinari e Strumenti (Abimaq) ha reso noto che il fatturato del settore di macchinari e strumenti ha registrato un aumento del 7,4 per cento da gennaio a settembre del 2018, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La crescita del fatturato a settembre è stata del 13,4 per cento, con un valore assoluto di 7,08 miliardi di reais. Tuttavia, si è registrato un calo rispetto ad agosto del 4,1 per cento. Le esportazioni del settore sono state pari a 736,60 milioni di dollari, in calo del 9,4 per cento a settembre rispetto allo stesso mese dello scorso anno e in calo del 24,7 per cento rispetto ad agosto. Tuttavia, l'accumulato dell'anno ha registrato un aumento del 10,9 per cento rispetto allo stesso periodo del 2017. Le importazioni hanno registrato un valore pari a 1,13 miliardi di dollari, in calo del 3,1 per cento rispetto a settembre 2017 e una riduzione del 12,6 per cento rispetto ad agosto. Nell'accumulato dell'anno è stato registrato un aumento del 15,6 per cento. Il presidente di Abimaq, Joao Carlos Marchesan, ha espresso ottimismo da parte dell'entità con le prime notizie del presidente eletto, Jair Bolsonaro, in particolare per quanto riguarda le riforme economiche che il nuovo capo dello Stato punta a realizzare, come quella della Previdenza sociale e la privatizzazione delle statali. "Dobbiamo tornare a reindustrializzare il paese, farlo tornare a crescere", ha dichiarato Marchesan. (Brb)