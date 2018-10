Yemen: segretario Usa Mattis chiede cessate il fuoco, colloqui di pace entro i "prossimi 30 giorni"

- Il segretario alla Difesa Usa, James Mattis, ha chiesto il cessate il fuoco in Yemen e l'avvio dei colloqui di pace entro i prossimi 30 giorni. Il capo del Pentagono – durante un evento a Washington - ha detto che gli Stati Uniti hanno guardato “per troppo tempo” al conflitto in corso tra ribelli e forze filo-governative e che Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti, partner della coalizione sostenuta dagli Stati Uniti che combattono contro i ribelli sciiti huthi, sono pronti per i colloqui. Secondo Mattis serve "una soluzione a lungo termine, e a lungo termine intendo entro 30 giorni da adesso”, con “tutti attorno a un tavolo di pace, basato su un cessate il fuoco e un ritiro dal confine”, ha spiegato il segretario Usa. Mattis ha anche detto che considera il sostegno degli Stati Uniti all'Arabia Saudita, nella guerra civile dello Yemen, come una questione separata dalla crisi in corso per l'omicidio del giornalista Jamal Khashoggi.(Was)