Argentina: ministro Esteri Faurie, Mercosur ha bisogno di negoziati flessibili (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il blocco sudamericano ha aperto inoltre negoziati di alto livello per un possibile trattato di libero commercio anche con la Corea del Sud. Nel 2017, i quattro paesi latini hanno esportato beni – principalmente prodotti agricoli e acciaio – per 3,7 miliardi di dollari nel paese asiatico. Sulla rotta inversa, sono corse merci per 6,3 miliardi di dollari, fondamentalmente prodotti elettronici e automobili. Nei primi otto mesi del 2018, il Mercosur ha inviato beni per 835 milioni di dollari e ricevuto un volume di importazioni pari a un miliardo e 165 milioni di dollari. (segue) (Abu)