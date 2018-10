Stati Uniti: Trump visita la sinagoga di Pittsburgh tra le obiezioni di alcuni funzionari pubblici e cittadini

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, insieme alla first lady Melania Trump, hanno visitato martedì la Sinagoga Tree of Life di Pittsburgh, dove un uomo armato ha compiuto la scorsa settimana il più sanguinoso attacco contro gli ebrei nella storia degli Stati Uniti. I Trump hanno reso omaggio alle vittime accendendo delle candele per ognuna delle 11 persone uccise. Ron Dermer, l'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, ha accompagnato il presidente e la first lady durante la loro visita, così come Ivanka Trump e Jared Kushner, entrambi di fede ebrea, oltre al segretario al Tesoro, Steven Mnuchin. Il presidente ha deciso di recarsi a Pittsburgh nonostante le obiezioni di alcuni funzionari pubblici e cittadini che avevano chiesto di rimandare la visita, oggetto di polemiche per via del dibattito nazionale in corso sulla violenza armata, l'antisemitismo e l'odio politico. (segue) (Was)