Brasile: Osa, nonostante polarizzazione presidente eletto in maniera pacifica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione di osservazione elettorale dell'Organizzazione degli Stati Americani (Osa) ha divulgato un rapporto preliminare in cui ha spiegato che "nonostante il contesto estremamente polarizzato" i brasiliani hanno eletto il nuovo presidente della Repubblica in maniera "pacifica". Nel documento, la missione Osa ha anche elogiato il funzionamento delle urne elettroniche, che hanno permesso di ottenere un risultato "rapido e sicuro". Tuttavia, la missione ha raccomandato di ampliare lo sviluppo di meccanismi legali per "garantire la presenza di tecnici di partiti diversi nella verifica delle urne elettroniche". Si è trattato della prima missione elettorale dell'Osa nel paese sudamericano. Il governo brasiliano ha invitato gli osservatori, guidati dall'ex presidente del Costa Rica, Lauria Chinchilla, per verificare la correttezza del processo elettorale. La missione ha contato con 30 specialisti e osservatori di 17 nazionalità diverse, e sei persone che hanno seguito le operazioni di voto all'estero. (segue) (Brb)