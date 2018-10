Argentina: ministro delle Finanze Dujovne e presidente Banca centrale Sandleris incontrano a New York gli investitori

- Il ministro delle Finanze argentino, Nicolas Dujovne, ed il presidente della Banca centrale argentina (Bcra), Guido Sandleris, sono a New York per una fitta agenda di incontri con alcuni dei principali fondi di investimento che operano sul mercato locale. L'obiettivo principale, segnala il quotidiano "Ambito Financiero", è quello di illustrare i dettagli del programma di assistenza finanziaria ratificato la settimana scorsa dal board esecutivo del Fondo monetario internazionale. I termini definitivi dello "Stand by agreement" (Sba) prevedono un esborso immediato di una rata da 5,7 miliardi di dollari all'interno di un pacchetto da 24,4 miliardi che verrà reso disponibile entro marzo. La cifra complessiva del programma, inclusi i depositi già effettuati da giugno ad oggi ascende invece a 56,3 miliardi di dollari. Oltre a questo, il presidente della Bcra Sandleris dovrà convincere i suoi interlocutori sulla solidità ed efficacia della nuova politica basata su una rigidissima ancora monetaria, mentre il ministro Dujovne sarà l'incaricato di dimostrare la percorribilità della severa politica intrapresa in termini di risanamento fiscale plasmata nella Finanziaria recentemente approvata in prima lettura in Parlamento. (segue) (Abu)