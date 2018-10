Argentina: ministro delle Finanze Dujovne e presidente Banca centrale Sandleris incontrano a New York gli investitori (2)

- Mentre Sandleris può già presentare dei risultati sul fronte monetario, per Dujovne non sarà un'impresa facile rassicurare appieno gli investitori sulla tenuta del programma fiscale. Il rapporto elaborato dai tecnici del Fondo monetario internazionale al margine della presentazione dell'accordo afferma infatti che "permangono rischi consistenti legati alla sostenibilità del debito". È quanto afferma il documento ufficiale nel capitolato relativo alle "Valutazioni generali" (overall assessment), dove si sottolinea che per la fine del 2018 è prevista un'ascesa fino all'81 per cento del rapporto debito/Pil e che ci sono diverse componenti di rischio in relazione a questo livello di debito. In primo luogo il documento segnala il possibile incremento del fabbisogno finanziario lordo in uno scenario critico. Gli esperti del Fmi sottolineano inoltre che una importante porzione del debito è in valuta estera, ciò che lo rende estremamente suscettibile alla dinamica del tasso di cambio reale. Nonostante l'organismo di credito approvi il programma di risanamento di bilancio proposto dal governo argentino osserva che si tratta di "un programma di consolidamento tra i più elevati mai intrapresi nell'ambito di un Sba" e di una sfida quantomeno "ambiziosa". Secondo il Fondo inoltre il governo nazionale affronta il rischio di dover far fronte a passività potenziali dovute a ricapitalizzazioni della Banca centrale, di società pubbliche in perdita e del sistema pensionistico. Tra le criticità che potrebbero provocare un crollo della delicata impalcatura finanziaria argentina il Fondo monetario sottolinea principalmente l'imprevedibilità del contesto internazionale e la tenuta politica del governo a fronte di un programma di austerità. (segue) (Abu)