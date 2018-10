Argentina: ministro delle Finanze Dujovne e presidente Banca centrale Sandleris incontrano a New York gli investitori (5)

- I numeri del programma di assistenza finanziaria erano stati presentati ufficialmente lo scorso 26 settembre a New York dal direttore del Fmi, Christine Lagarde, e dal ministro dell'Economia argentino, Nicolas Dujovne. "Abbiamo accordato migliorare l'ammontare complessivo del programma da qui al 2021 ed è stato concesso un anticipo sui fondi previsti per il 2018 ed il 2019, fondi che a differenza dell'accordo originale non avranno carattere precauzionale", aveva chiarito Dujovne. Da parte sua il direttore Lagarde aveva dichiarato che l'obiettivo del Fmi è quello di "sostenere il programma economico del governo e gli ambiziosi piani di riforma che sta portando avanti anche per proteggere i settori più vulnerabili". (segue) (Abu)