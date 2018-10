Brasile: fusione tra Embraer e Boeing, futuro ministro della Difesa chiede dettagli su accordo (4)

- Con l'acquisizione dell'azienda aeronautica brasiliana, Boeing è interessata a rafforzare la sua presenza nell'aviazione commerciale di medio raggio, un segmento in cui Embraer è tra i tre maggiori produttori al mondo. L'accordo, che prevede tra le altre cose la produzione congiunta di velivoli da 150 posti, è in fase di negoziato da quando l'anno scorso Airbus ha sorpreso il mercato aeronautico globale annunciando l'acquisto del 50,1 per cento del programma di aerei commerciali di medio raggio di Bombardier, i CSeries. Embraer spera che l'attuale governo brasiliano approvi l'accordo con Boeing. La conclusione dell'accordo dipende infatti dall'approvazione degli azionisti di entrambe le società. Nel caso di Embraer, tra questi vi è il governo brasiliano, che detiene la golden share. Inoltre, è necessario il nulla osta delle agenzie di regolamentazione del mercato in Brasile e negli Stati Uniti. Una volta interpellato, il governo brasiliano avrà 30 giorni di tempo per manifestarsi. Gli analisti si aspettano che l'operazione venga conclusa entro la fine del 2019. (segue) (Brb)