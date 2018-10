Stati Uniti-Cina: funzionari dei servizi segreti cinesi accusati di furto di dati dell'aviazione statunitense (2)

- L'amministrazione Trump da tempo critica pubblicamente “i furti tecnologici subiti” da parte della Cina, che include il settore militare, economico e informatico. Il mese scorso il dipartimento di Stato aveva annunciato che un funzionario dell'intelligence cinese, arrestato in Belgio, era stato estradato negli Stati Uniti. Yanjun Xu, vicedirettore di divisione in un ufficio regionale del ministero della Sicurezza cinese, è stato il primo funzionario dell'intelligence cinese ad essere estradato negli Stati Uniti per essere processato. L'uomo è stato accusato di cospirazione, tentato spionaggio economico e di furto di segreti commerciali ai danni di diverse aziende statunitensi del settore aerospaziale. (Was)