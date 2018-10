Argentina: ministro Esteri Faurie, Mercosur ha bisogno di negoziati flessibili

- Il ministro degli Esteri argentino, Jorge Faurie, ha dichiarato oggi che il Mercato comune del Sud (Mercosur), l'area di libero scambio integrata da Argentina, Brasile, Paraguay ed Uruguay, ha bisogno di una maggiore "flessibilità" soprattutto per quanto riguarda "i processi dei negoziati". Lo ha detto nel corso di una conferenza stampa tenutasi oggi nella "Casa Rosada" - come viene denominato il palazzo di governo - in risposta a una domanda sulle recenti dichiarazioni del brasiliano Paulo Guedes, futuro ministro dell'Economia designato dal presidente eletto Jair Bolsonaro. "Il Mercosur è un processo di integrazione che ha più di trent'anni" ha aggiunto Faurie, secondo il quale "già prima delle elezioni brasiliane risultava chiaro che bisogna intraprendere un processo di flessibilizzazione in relazione a come vengono portati avanti i processi di negoziazione con diversi paesi del mondo". In questo senso Faurie ha illustrato le diverse esperienze dei negoziati intrapresi in questi ultimi anni con l'Unione Europea (Ue), il Canada, Singapore, Corea del Sud e l'Associazione europea di libero scambio (Efta). (segue) (Abu)