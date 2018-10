Argentina: ministro Esteri Faurie, Mercosur ha bisogno di negoziati flessibili (2)

- Al termine della riunione tenutasi lo scorso 15 ottobre con i suoi pari del Mercosur per rilanciare i negoziati con l'Ue, il ministro degli Affari esteri dell'Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, aveva espresso la sua soddisfazione. "Abbiamo fatto molti progressi su molti aspetti dell'accordo" aveva dichiarato Novoa. Il ministro uruguaiano aveva quindi ribadito "la volontà", da parte del Mercosur, "di avanzare verso un accordo", e aveva rivelato che era stato raggiunto un consenso con i suoi pari "per presentare una piattaforma di proposte" sulle quali aveva tuttavia evitato di fornire precisazioni. Le dichiarazioni di Novoa confermavano la volontà da parte del blocco sudamericano di dare un ultimo impulso alle trattative con l'Ue soprattutto in previsione dell'imminente cambio di governo in Brasile. (segue) (Abu)