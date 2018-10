Argentina: ministro Esteri Faurie, Mercosur ha bisogno di negoziati flessibili (3)

- Il presidente eletto Jair Bolsonaro, in campagna elettorale aveva infatti promesso "un'era di protezionismo moderno per l'economia industriale del paese", mettendo al riparo settori produttivi per i quali Mercosur e Ue avevano già trovato accordi (elettrodomestici, alimenti con valore aggiunto, farmaci, componenti per automobili, plastiche, prodotti chimici). Una posizione che indebolisce ancor più le timide speranze di poter presentare un "accordo politico" al vertice del G20 che si terrà a Buenos Aires a fine novembre. (segue) (Abu)