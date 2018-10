Argentina: ministro Esteri Faurie, Mercosur ha bisogno di negoziati flessibili (4)

- I negoziati tra le parti erano stati avviati circa due decenni fa, ma hanno ripreso slancio solo negli ultimi due anni. Delegazioni di Ue e Mercosur si sono ritrovate in diversi appuntamenti, ma senza arrivare a un'intesa definitiva. Le trattative hanno portato finora a chiudere dieci dei 14 capitoli su cui è costruito il testo. Rimangono fuori quattro temi di natura squisitamente commerciale. Il blocco sudamericano ha chiesto senza successo alla controparte di migliorare le offerte nel settore agricolo soprattutto per quanto riguarda la carne bovina, lo zucchero e l'etanolo. La quota di importazione offerta dall'Ue, di 99 mila tonnellate di carne e 150 mila di zucchero, è considerata "piuttosto limitata" e in questo contesto i negoziatori del Mercosur ritengono di non poter fare ulteriori concessioni di maggiore apertura ai beni industriali europei. (segue) (Abu)