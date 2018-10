Argentina: ministro Esteri Faurie, Mercosur ha bisogno di negoziati flessibili (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I paesi sudamericani lavorano comunque a negoziati su altri fronti, a partire dalle trattative con l'Associazione europea di libero scambio (Efta). Le parti hanno concluso il quinto ciclo di negoziati per un accordo di libero scambio, a Buenos Aires, in Argentina. I colloqui con i rappresentanti dell'organizzazione interstatale europea, comprendente Islanda, Lichtenstein, Norvegia e Svizzera, si sono svolti nel Palazzo di San Martino, sede del ministero degli Esteri. Secondo quanto riferito dal dicastero argentino, sono stati compiuti "progressi decisivi" in materia di facilitazione degli scambi, commercio di beni, servizi, sviluppo sostenibile, difesa commerciale e regole di origine, i cui capitoli sono "praticamente chiusi". Il prossimo ciclo di colloqui è previsto per l'ultima settimana di novembre nella sede dell'Efta a Ginevra, nella Confederazione Elvetica. Le parti hanno concordato di presentare due settimane prima dei prossimi incontri le proposte migliorate riguardanti "l'accesso preferenziale per i prodotti prioritari" per il Mercosur nel mercato Efta. Le parti, inoltre, "hanno riaffermato la loro volontà di concludere i negoziati nel 2019". Gli scambi commerciali tra le due aree hanno superato in media un valore di sette miliardi di dollari all'anno nel periodo compreso tra il 2015 e il 2017. (segue) (Abu)