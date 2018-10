Argentina: ministro Esteri Faurie, Mercosur ha bisogno di negoziati flessibili (6)

- Il Mercosur è anche pronto a chiudere un Trattato di libero commercio con il Canada, già entro la fine del 2019. Le parti si sono ritrovate a Ottawa dal 17 al 21 settembre; i colloqui riprenderanno dal 3 al 14 dicembre a Brasilia ed entro febbraio 2019 è atteso lo scambio di tutte le offerte. Formalmente, le relazioni commerciali tra il Canada e il Mercosur sono iniziate nel 1998, con la firma di un memorandum di intesa per la cooperazione in materia di commercio e investimenti. Nel 2017, il Canada è stato l'undicesima destinazione commerciale dell'insieme delle esportazioni dei paesi del blocco, con un volume di poco più di quattro miliardi di dollari. Sul dato incide l'esportazione di oro, in gran parte arrivato tramite una filiale argentina della canadese Barrick Gold Corporation. Dal Brasile sono arrivate in quantità significative l'ossido di alluminio, lo zucchero e il caffè, mentre l'Uruguay ha esportato soprattutto prodotti alimentari, con una spiccata preferenza per le carni bovine: l'82 per cento del totale delle vendite uruguaiane in questo comparto è finito proprio in Canada. (segue) (Abu)