Argentina: ministro Esteri Faurie, Mercosur ha bisogno di negoziati flessibili (8)

- A inizio ottobre una delegazione del Mercosur ha anche partecipato alla prima riunione per un accordo commerciale con Singapore. L'incontro, tenuto nella capitale uruguaiana Montevideo, ha permesso di definire i principali "capitoli del possibile trattato, identificare i punti di convergenza e intercettare da subito i temi su cui sarò necessario concentrarsi di più per avvicinare le posizioni", come si legge in una nota. Il principale obiettivo di Singapore è quello di "ridurre i dazi alle esportazioni, mentre il Mercosur cercherà di armonizzare le norme tecniche, le misure sanitarie e fitosanitarie per rendere possibile l'ingresso di prodotti regionali, soprattutto nel campo agroalimentare". Il prossimo round negoziale si terrà a Buenos Aires dal 12 al 15 marzo del 2019. (Abu)