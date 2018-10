Argentina: ministro delle Finanze Dujovne e presidente Banca centrale Sandleris incontrano a New York gli investitori (3)

- "Cambiamenti inaspettati nella politica monetaria degli Stati Uniti", "inasprimento delle tensioni commerciali" e "condizioni finanziari più esigenti a livello globale" sono tra i principali fattori esterni di stress sul debito argentino considerati dal Fmi. L'organismo considera inoltre che "mantenere l'appoggio sociale e politico ai tagli che propongono le autorità sarà probabilmente difficile, particolarmente in relazione alla prospettiva di un'ulteriore diminuzione dell'attività economica". La questione sociale, si legge inoltre nel documento, potrebbe essere "esacerbata dal fatto che ci saranno le elezioni presidenziali nell'ottobre del 2019. Da questo punto di vista il Fondo monetario si era preso un mese di tempo per ratificare ufficialmente l'accordo Sba per fugare soprattutto il dubbio relativo alla capacità politica del governo di far approvare il severo programma di risanamento fiscale incorporato nella Finanziaria 2019. (segue) (Abu)