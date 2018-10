Argentina: ministro delle Finanze Dujovne e presidente Banca centrale Sandleris incontrano a New York gli investitori (4)

- Fugato il dubbio con l'approvazione in Parlamento la scorsa settimana della legge di bilancio venerdì scorso è stato dato il definitivo via libera al nuovo accordo per un ammontare totale di 56,3 miliardi di dollari dei quali 5,7 miliardi verranno resi disponibili immediatamente. Le cifre finali differiscono leggermente da quanto era stato annunciato previamente, e che parlavano di un piano complessivo da 57,1 miliardi e di un esborso immediato di 8 miliardi. Il comunicato ufficiale riferisce che "la conclusione della revisione permette alle autorità argentine ottenere approssimativamente 5,7 miliardi di dollari, ciò che eleva gli esborsi totali da giugno ad oggi a 20,4 miliardi di dollari". Nello stesso documento si informa che "il direttorio esecutivo ha approvato l'ampliamento dell'accordo fino ad approssimativamente 56,3 miliardi di dollari" e chiarisce che "le autorità argentine hanno chiesto di poter usare questo finanziamento come sostegno del bilancio". (segue) (Abu)