Argentina: ministro delle Finanze Dujovne e presidente Banca centrale Sandleris incontrano a New York gli investitori (7)

- Con 138 voti a favore, 103 contrari e 8 astenuti, la Camera dei deputati argentina ha approvato ieri la severa legge finanziaria per il 2019, presentata dal governo del presidente Mauricio Macri. Il documento dovrà affrontare ora il passaggio in Senato, dove però si prevede un iter meno travagliato per l'approvazione. La Camera ha preso la decisione al termine di una seduta lunga quasi 20 ore, interrotta, nella giornata di ieri, anche da alcuni tafferugli che si sono verificati dentro l'edificio, quando alcuni deputati dell'opposizione hanno chiesto la sospensione della seduta a fronte di una serie d'incidenti avvenuti tra manifestanti e forze di polizia fuori dal parlamento. La coalizione di governo, che non detiene la maggioranza assoluta in nessuna delle due camere, ha potuto però contare sull'appoggio del Peronismo federale, la corrente non-kirchnerista che fa capo ai governatori delle province di appartenenza con i quali l'amministrazione pubblica ha già da tempo raggiunto un accordo di massima. (segue) (Abu)