Energia: dazi cinesi sul Gnl statunitense ritardano progetto in Louisiana

- La compagnia energetica australiana Lng Limited ha dichiarato che quest’anno non prenderà una decisione definitiva in merito alla realizzazione di un proprio terminale di esportazione di gas naturale liquefatto (Gnl) in Louisiana a causa dei problemi riscontrati con i clienti cinesi, per via dei dazi sul gnl statunitense. La Cina ha posto tariffe del 10 per cento sul Gnl degli Stati Uniti, in risposta ai dazi applicati amministrazione Trump su 200 miliardi di dollari di importazioni cinesi. Gli sviluppatori di terminali – riferisce l'emittente statunitense “Cnbc” - si affidano a contratti con gli acquirenti per finanziare i loro progetti e le tariffe applicate da Pechino rendono il gnl proveniente dagli Usa meno attraente per le compagnie energetiche cinesi. La compagnia quindi non prenderà alcuna decisione definitiva sul suo terminale Magnolia vicino a Lake Charles, in Louisiana. La società in precedenza aveva comunicato agli investitori che avrebbe annunciato la decisione entro la fine dell’anno. “Abbiamo fatto questa dichiarazione prima delle tensioni commerciali che si sono manifestate negli ultimi mesi, che hanno causato problemi per le transazioni di Gnl”, ha detto Greg Vesey, ceo di Lng Limited in una lettera agli azionisti. Secondo i media statunitensi, la Casa Bianca si starebbe preparando per un nuovo round di tariffe su tutte le restanti importazioni cinesi - circa 257 miliardi di dollari di prodotti - se i negoziati commerciali tra Trump e il presidente cinese Xi Jinping non registreranno progressi, nel prossimo incontro durante il G20 di Buenos Aires.(Was)