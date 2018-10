Brasile: presidente Bolsonaro, discuterò con Temer della riforma della previdenza sociale (2)

- Il presidente eletto ha dichiarato che chiederà al Congresso nazionale di evitare di votare "proposte che possano aumentare ulteriormente il deficit pubblico, perché il Brasile rischia di collassare". "I negoziati sono già iniziati. Molti partiti sono venuti a parlare con me", ha dichiarato Bolsonaro. Sotto il profilo economico, il presidente eletto ha dichiarato che punta a iniziare il processo di privatizzazione di aziende statali che hanno in conti in rosso e ha spiegato che le società pubbliche che non rispetteranno obiettivi di bilancio fissati dal governo saranno vendute a privati. Bolsonaro ha anche espresso il suo accordo con la dichiarazione fatta dal futuro ministro delle Finanze del suo governo, l'economista Paulo Guedes, secondo cui il Mercosur non sarà una priorità del futuro governo. Secondo il presidente eletto, il Mercato comune del Sudamerica "ha la sua importanza, ma è sopravvalutato". Per quanto riguarda il commercio estero, Bolsonaro punta ad ampliare le relazioni con gli Stati Uniti, e ha ricordato la telefonata realizzata con il presidente nordamericano Donald Trump subito dopo la sua elezione. (segue) (Brb)