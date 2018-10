Immigrazione: Sala, sindaci lasciati soli, dov’è finito piano nazionale integrazione?

- Sala ha approfittato della presenza a Palazzo Marino di Domenico Lucano per tornare a ribadire che i sindaci sono lasciati soli nella gestione dell’immigrazione. “I sindaci - ha spiegato - sono abbandonati al fatto che devono decidere, devono fare delle cose, possono anche sbagliare, ma il guaio in questo momento in generale sul tema dell’immigrazione è che continuiamo a vedere il lavoro dei sindaci, mentre un piano nazione sull’integrazione non esiste più e non ne sentiamo neanche più parlare”. “I sindaci - ha aggiunto intervenendo all’incontro ‘Da Riace a Lodi. Solidarietà e Diritti’, organizzata da ‘Milano in Comune’ e ‘Costituzione Beni Comuni’ - quasi sono costretti a fare la loro parte, oppure decidono di girarsi dall'altra parte. A Riace o a Milano la nostra regola è: chiunque arrivi noi accogliamo, al limite della nostra capacità e a volte anche più in là”. Quella dell’immigrazione, secondo Sala, “non è solo una questione contingente, ma una questione che riguarderà la vita dei cittadini e noi - ha aggiunto - vogliamo affrontarla non tanto dicendo al governo e a tutti i governi (perché sia chiaro che non parlo solo di questi governi, le mie rimostranze le facevo anche a quelli precedenti) che è un loro problema, ma anche portando delle soluzioni, come noi a Milano abbiamo fatto”. (Rem)