Stati Uniti: morto in carcere gangstar di Boston “Whitey” Bulger, forse picchiato da altri detenuti

- Sarebbe morto dopo essere stato picchiato da altri detenuti il gangster James “Whitey” Bulger, simbolo della malavita di Boston negli anni Settanta e Ottanta, ed esponente della Winter Hill Gang. L'uomo, di 89 anni, è stato trovato morto oggi nel penitenziario federale di Hazelton, a Bruceton Mills, nello Stato della Virginia Occidentale, nel quale era arrivato lunedì. Due impiegati del Federal Bureau of Prisons – riferisce il quotidiano statunitense “New York Times” - hanno detto che Bulger è stato picchiato da alcuni detenuti. Tra i suoi segreti più oscuri, oltre agli omicidi 11 omicidi per cui è stato condannato a 2 ergastoli, anche i legami con agenti corrotti del Federal Bureau of Investigation (Fbi), che furono gradualmente messi a nudo nelle udienze, nei media e in un inchiesta del Congresso. La sua storia ha ispirato in parte il film “The Departed”. (Was)