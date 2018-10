Riace: Lucano, il sostegno delle persone mi dà la forza di andare avanti

- Incredulo dell’accoglienza ricevuta a Milano, il sindaco sospeso di Riace Domenico Lucano ha spiegato ai giornalisti che “è incredibile quello che gli sta succedendo”. Una situazione che ha descritto come “inverosimile”. “Sono un sindaco sospeso - ha ricordato Lucano - con l’obbligo di non andare a Riace. E questo mi addolora molto, perché quella è la mia comunità, dove ci sono la mia famiglia, i miei genitori, i miei amici”. “All’amarezza - ha detto - si unisce questa soddisfazione e questa gratificazione di avere la consapevolezza che tantissima gente ha compreso, ha capito, anche da lontano”. “E questo mi dà una forza anche per continuare su questa strada, che abbiamo intrapreso molti anni fa e che alla fine è la strada che va verso la società della civiltà, dei rapporti umani, per contrastare la società della disumanizzazione e dell’odio”, ha aggiunto, ringraziando poi il sindaco Sala, l’assessore Majorino e chi lo ha invitato all’incontro ‘Da Riace a Lodi. Solidarietà e Diritti’, organizzata da ‘Milano in Comune’ e ‘Costituzione Beni Comuni’. “Tutto questo - ha spiegato Lucano - è davvero incredibile, perché io sono semplicemente il sindaco di un piccolo Comune di 1.500 abitanti e non ho segreteria, praticamente sono da solo. Quello che dico è quello che di volta in volta mi viene. Non c’è una premeditazione, se produce il consenso, se non lo produce, questo non mi riguarda”.(Rem)