Riace: Lucano, non avrei problemi a incontrare Salvini

- Il sindaco sospeso di Riace, Domenico Lucano, non avrebbe problemi a incontrare il ministro dell’Interno Matteo Salvini. L’ha fatto sapere ai giornalisti prima del suo intervento all'incontro ‘Da Riace a Lodi. Solidarietà e Diritti’, organizzata da ‘Milano in Comune’ e ‘Costituzione Beni Comuni’. “Per una volta - ha aggiunto Lucano - la Calabria diventa una terra che porta un messaggio straordinario, perché è una terra povera con tantissime problematiche sociali, però abbiamo dimostrato che abbiamo aperto il cuore. E quindi è un messaggio che va verso la costruzione di una società dei rapporti umani, una società del rispetto dei diritti umani e non verso la società della disumanizzazione e delle barbarie a cui soprattutto nell'ultimo periodo stiamo assistendo”. “Quello che viene da Riace - ha proseguito - è un messaggio diverso: una terra che praticamente per casualità diventa protagonista di un processo così, che crea una speranza straordinaria, per le persone che sono arrivate, per le persone del luogo e - da quello che vedo - per l’umanità tutta, perché c’è fame di umanità”.(Rem)