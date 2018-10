Brasile: futuro ministro Interno, governo vuole rendere prevedibile l'andamento del cambio del real

- Il futuro ministro brasiliano dell'Interno del governo di Jair Bolsonaro, il deputato federale Onyx Lorenzoni, ha dichiarato che il governo cercherà di rendere prevedibile l'andamento del cambio del real rispetto ad altre valute estere, ma ha scartato l'idea di obiettivi di cambio prefissati. La possibilità di avere obiettivi di cambio prefissati era stata ventilata dallo stesso Bolsonaro durante un'intervista concessa alla vigilia del ballottaggio elettorale. Lorenzoni ha spiegato che la variazione del cambio dovrebbe essere mantenuta ad un livello "concettualmente ragionevole per combattere contro l'inflazione e mantenere l'occupazione e il reddito". Lorenzoni non ha dato dettagli su cosa intende per "prevedibilità del cambio", dichiarando che il responsabile per l'area economica del futuro governo è Paulo Guedes, indicato come ministro delle Finanze del gabinetto Bolsonaro. (segue) (Brb)