Stati Uniti: Wall Street chiude in rialzo dopo un traballante inizio di settimana

- Wall Street ha chiuso martedì in rally dopo un inizio di settimana traballante, in quello che può essere definito il suo peggiore mese dall'ultima crisi finanziaria. Dopo la giornata di forti vendite di ieri, il Dow ha guadagnato l'1,77 per cento, fermandosi a quota 24.874,64. L'S&P 500 è salito dell'1,57per cento, toccando quota 2.682,63. Il Nasdaq Composite ha guadagnato l'1,58 per cento, a quota 7.161,65. Il mercato ha punito General Electric, il cui titolo è crollato sui minimi di 9 anni (-8,8 per cento a 10,18 dollari) dopo una trimestrale deludente e l'inchiesta della Sec sulle sue pratiche contabili. Nell'ultimo mese a pesare su Wall Street sono stati diversi fattori, dai timori degli investitori legati alle tensioni commerciali tra Usa e Cina, al rallentamento dell'economia mondiale, insieme ai dubbi sulle prossime mosse della Federal Reserve sui tassi di interesse e il rallentamento del settore tecnologico. Proprio i titoli tecnologici - le cui aziende che hanno guidato il rally del mercato all'inizio dell'anno - sono stati in prima linea nel selloff di ottobre.(Was)