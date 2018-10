Brasile: Temer difende Accordo sul clima di Parigi e chiede al nuovo governo il rispetto della Costituzione

- Il presidente del Brasile, Michel Temer, ha difeso l'Accordo sul clima di Parigi, sottolineando la necessità di collaborazione tra i ministeri dell'Agricoltura e dell'Ambiente per il raggiungimento degli obiettivi previsti nel trattato internazionale. Parlando ad un evento con imprenditori del settore dello zucchero e dell'etanolo combustibile, Temer ha sottolineato l'importanza del programma governativo di incentivo ai biocombustibili Renovabio, e ha affermato che il programma è "inserito nel quadro di protezione dell'Ambiente". "Il programma Renovabio è molto connesso all'Accordo di Parigi. Io sono stato uno dei primi a depositare alle Nazioni Unite il nostro impegno con il rispetto dell'Accordo", ha dichiarato Temer, sottolineando come "per la prima volta non ci sono stati contrasti tra i ministeri dell'Agricoltura e dell'Ambiente, ma una unione di sforzi" per raggiungere un obiettivo comune. (segue) (Brb)