Imprese: Facebook, trimestrale registra crescita sotto le stime

- Continua a rallentare la crescita del gigante dei social media Facebook che ha registrato ricavi inferiori alle stime. Nella trimestrale, terminata a settembre, il profitto sale a 1,76 dollari per azione, da 1,59 dollari di un anno fa e contro una stima di 1,48 dollari. In forte rallentamento anche la crescita degli utenti mensili attivi, che si attesta 2,27 miliardi contro i 2,29 miliardi attesi, la più lenta dal 2011. La società stima che oltre 2,6 miliardi di persone usino ogni mese Facebook, WhatsApp, Instagram o Messenger, dato in linea con le previsioni degli analisti. Rispetto al trimestre precedente si tratta di 100 milioni in più di utenti mensili (+10 per cento), L'azienda, a dimostrazione degli investimenti fatti per evitare agli abusi della piattaforma ma anche le violazioni della privacy, conta 33.606 persone assunte, il 45 per cento di un anno fa. (Was)