Legge di Bilancio: premier Conte in riunione a palazzo Chigi, domani testo definitivo in Parlamento

- E' in corso questa sera a palazzo Chigi una riunione del governo sulla manovra finanzia, a poche ore dall'invio del testo alle Camere. Lo rende noto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dal suo profilo Instagram. "Appena rientrato dall'India. Adesso riunione a palazzo Chigi per chiudere definitivamente il testo della legge di bilancio che domani approderà in Parlamento", ha scritto Conte. (Rin)