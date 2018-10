Autostrade: Serracchiani (Pd), Toninelli entrato in altro tunnel

- La A4 è sempre stata pubblica e Toninelli sembra essere entrato in un altro tunnel: lo afferma la deputata del Pd Debora Serracchiani, già presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, commentando l'annuncio del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Danilo Toninelli, dell'ok "preannunciato dall'Europa all'affidamento in house delle concessioni delle autostrade A22 Brennero-Modena e A4 Venezia-Trieste. "Toninelli è entrato in un altro tunnel, e là dentro si è convinto che prima di lui c'era il nulla, oppure ha imparato a inventarsi le cose talmente bene da crederci lui stesso. Allora sappia che la A4 è sempre stata pubblica e che se lo rimane è perché abbiamo fatto un lavoro enorme con Delrio per arrivare alla gestione in house della concessione", si legge in un comunicato stampa. Per Serracchiani "è tipico di questo governo vendersi tutto come un proprio risultato, ma è incredibile che Toninelli ignorasse davvero il percorso che è stato compiuto per arrivare a questo punto, per conservare al territorio, come dice lui, una risorsa strategica che avrebbe corso il rischio di finire controllata da fuori. E i presupposti per l'ok della Commissione europea sono stati gettati con la fondazione della società in house", ha aggiunto. "Toninelli deve fare la cortesia di non parlare a sproposito perché – aggiunge la parlamentare dem - in Friuli Venezia Giulia il pubblico è sempre stato dalla parte dei cittadini, lo Stato non 'torna' e soprattutto non farà nomine sulla testa della Regione autonoma", ha concluso Serracchiani. (Com)