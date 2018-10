Onu-Arabia Saudita: Alto commissario Onu diritti umani invita Riad a rivelare ubicazione corpo giornalista Khashoggi

- L’Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, ha sollecitato oggi in un comunicato stampa l’Arabia Saudita a rivelare l’ubicazione del corpo di Jamal Khashoggi, il giornalista saudita ucciso lo scorso 2 ottobre all’interno del consolato del regno del Golfo ad Istanbul, in Turchia. "Un'indagine possa svolgersi senza alcuna considerazione di carattere politico, il coinvolgimento di esperti internazionali, con pieno accesso a prove e testimoni, sarebbe altamente auspicabile", ha detto Bachelet nella nota. "L'esame forense, compresa l'autopsia sul corpo della vittima, è un elemento cruciale in ogni indagine per omicidio, e invito le autorità saudite a rivelare dove si trova il suo corpo senza ulteriori ritardi” ha dichiarato l’Alto commissario Onu.(Res)