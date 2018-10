Municipio II: Manfredi (Pd), cabina regia per progetti stazione Tiburtina

- “Nel consiglio di oggi la Presidente del II Muncipio Francesca Del Bello ha accolto come raccomandazione l’ordine del giorno presentato dalla maggioranza per impegnare la giunta a compiere ogni azione utile a consentire l’attivazione del servizio di informazione ed orientamento sociale nella stazione Tiburtina, per favorire le azioni di assistenza ed orientamento e sul quale il Campidoglio ha previsto in bilancio un finanziamento di 300 mila euro. Il consiglio ha peraltro impegnato la Presidente ad istituire una cabina di regia che abbia il compito di governare i progetti e le trasformazioni che interessano il territorio della stazione Tiburtina, attraverso il coinvolgimento degli Enti interessati, le forze dell’ordine e le amministrazioni competenti”. Lo dichiara in una nota Carlo Manfredi, capogruppo del Partito Democratico del II Muncipio. “Nell’ordine del giorno il consiglio ha chiesto di programmare e realizzare un miglioramento e potenziamento di tutti i servizi pubblici a beneficio del territorio con particolare attenzione alla pulizia, alla cura del verde, ai trasporti, all’illuminazione pubblica, garantendo al contempo la sicurezza di chi abita e transita nei dintorni della stazione”.(Com)