Riace: centinaia di persone all’incontro al Comune, Sala, Milano è con te

- Centinaia di persone nella Sala Alessi di Palazzo Marino per l’incontro con il sindaco sospeso di Riace, Mimmo Lucano, che è stato accolto da applausi affettuosi da parte dei cittadini presenti. Molti quelli che si sono messi in coda a partire da due ore prima dell’incontro. Non tutti sono riusciti a entrare, nonostante la sala sia completamente gremita. “Milano è con te!”, ha detto il sindaco Sala portando il suo saluto all’incontro. (Rem)