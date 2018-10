Maltempo: presidente Regione Liguria Toti firma richiesta stato di emergenza

- Il presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti, ha firmato la richiesta dello stato di emergenza dopo l'ondata di maltempo che ha colpito la Liguria. Lo rende noto un comunicato stampa della Regione Liguria. Il documento è stato siglato alla presenza dell'assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone e del Capo della Protezione civile Angelo Borrelli, che ha partecipato, assieme al presidente Toti, a un sopralluogo in elicottero sulla zona del Tigullio, quella più pesantemente colpita dai fenomeni di queste ultime ore. Domani mattina il documento andrà in Giunta, passaggio necessario per l'invio al governo. "Nelle prossime ore – ha detto Toti - quantificheremo i danni riguardanti la fase 1, quella relativa al ripristino delle normali condizioni di vita, cioè di quelle somme urgenze che servono per interventi di viabilità, sulle utenze, su fognature, acquedotti e sullo smaltimento di rifiuti. A seguire – aggiunge Toti - grazie alla collaborazione con i sindaci, con gli assessori Marco Scajola e Andrea Benveduti, si passerà alla fase 2, quella della quantificazione dei danni pubblici e privati". (segue) (Com)