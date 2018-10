Riace: Sala, sindaco in buona fede, aspettare a giudicare

- Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha accolto Mimmo Lucano, che lui continua “a considerare sindaco di Riace, anche se in questo momento è sospeso”. “Ci siamo confrontati, quello che ricavo dal nostro incontro è che stiamo parlando di una persona completamente in buona fede, che ha fatto tutto il possibile, che aspetterei a giudicare, perché la questione mi sembra tanto complessa, con toni di grigio”, ha spiegato Sala. “Innanzitutto - ha esordito il sindaco all’incontro ‘Da Riace a Lodi. Solidarietà e Diritti’, organizzata da ‘Milano in Comune’ e ‘Costituzione Beni Comuni’ - non c'è nessunissima intenzione di strumentalizzare la figura di Mimmo. Semmai quella di dargli una mano, perché ha bisogno in questo momento di avere persone intorno”. Oltre a offrirgli il sostegno della città, Sala ha spiegato che la presenza di Lucano è utile anche “per ascoltare la sua storia, che è importante”. “Aspettiamo a giudicarla - ha ribadito il sindaco - perché ha tanti punti non chiariti e quindi è veramente la cosa più sbagliata tirare delle conclusioni”. (Rem)