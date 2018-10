Stati Uniti: Trump vuole abolire ius soli con un ordine esecutivo, contrario il presidente della Camera Ryan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo molti esperti di diritto, citati dai media Usa, non vi è alcuna chiara indicazione sulla concreta possibilità che Trump possa intervenire su un diritto sancito dalla Costituzione, anche se l'ultima parola spetterebbe alla Corte Suprema. A una settimana dalle elezioni di midterm, il prossimo 6 novembre, il dibattito sull'immigrazione è tornato ad essere particolarmente caldo per via anche della carovana di migranti che, dal Guatemala, si sta spostando verso il Nord America e che tra non molto dovrebbe arrivare al confine tra Stati Uniti e Messico. La leader della minoranza alla Camera dei Rappresentanti, Nancy Pelosi, ha definito la mossa un tentativo per distogliere l'attenzione dal tema dell'assistenza sanitaria, che i democratici hanno cercato di rendere la questione principale delle elezioni. (segue) (Was)