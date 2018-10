Brasile: presidente Bolsonaro, discuterò con Temer della riforma della previdenza sociale

- Il presidente eletto del Brasile, Jair Bolsonaro, ha dichiarato che discuterà della riforma della orevidenza sociale con il presidente della Repubblica, Michel Temer, per cercare di approvare "almeno parte" della proposta presentata dal governo in carica prima dell'inaugurazione del suo mandato, il prossimo primo gennaio 2019. "La settimana prossima saremo a Brasilia e cercheremo insieme all'attuale governo del presidente Michel Temer di approvare qualcosa. Se non tutta la riforma della previdenza, almeno in parte, per evitare problemi ad un futuro governo", ha dichiarato Bolsonaro durante un'intervista concessa alla "Tv Record" nella serata di ieri. Secondo il presidente neoeletto, la sua proposta di modifica del sistema previdenziale brasiliano è leggermente diversa da quella presentata dal governo Temer. "Parleremo con il governo e cercheremo di salvare qualcosa di questa riforma. Il modo in cui viene proposta non va bene. Non serve a niente se io o il vicepresidente Hamilton Mourao siamo d'accordo con la proposta. Dobbiamo vedere cosa può essere approvato, cosa passerà alla Camera dei deputati e al Senato", ha affermato Bolsonaro. (segue) (Brb)