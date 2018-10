Smog: Comazzi (FI), bene delibera Regione, da Forza Italia contributo importante a tutela automobilisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Gianluca Comazzi le nuove deroghe al blocco della circolazione dei diesel euro 3 sono “misure di buonsenso volte a tutelare alcune categorie, che altrimenti sarebbero state penalizzate in maniera eccessiva”. Così il capogruppo di Forza Italia a Palazzo Pirelli commenta la delibera approvata oggi dalla giunta regionale. “Nell’elaborazione di questo documento Forza Italia ha dato un contributo decisivo, prevedendo deroghe per alcuni veicoli adibiti a trasporti specifici e per uso speciale - come indicato dall’articolo 54 del Codice della strada -, tra cui quelli utilizzati per gli spettacoli viaggianti”. Per l’esponente azzurro il provvedimento è “un primo importante risultato per migliorare la qualità dell’aria senza vessare in maniera indiscriminata e iniqua gli automobilisti. Ancora una volta - conclude - Regione Lombardia è riuscita a coniugare l’efficienza amministrativa all’ascolto attento delle esigenze dei cittadini”.(Com)