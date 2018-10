Roma: Renzi, referendum Atac? Voterei a favore

- "Se fossi cittadino di Roma voterei a favore del referendum proposto dai Radicali cioè contro la gestione scriteriata di Virginia Raggi del trasporto pubblico". Lo ha detto Matteo Renzi in un video su Facebook in merito al Referendum su Atac. "Non è possibile che a Roma gli autobus brucino in orario, - ha aggiunto Renzi - che il servizio di Atac sia così insufficiente e la responsabilità è dell'azionista il Comune di Roma". (Rer)