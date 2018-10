Sicurezza: ambasciatore d’Israele a Roma Sachs, rivoluzione digitale porta rischi e opportunità

- La rivoluzione digitale riguarda ogni aspetto della nostra vita e porta rischi e opportunità. Lo ha detto l’ambasciatore d’Israele in Italia, Ofer Sachs, in occasione dell’evento "Future of Privacy”, a cui partecipano tra gli altri Menny Barzilay, esperto di sicurezza informatica, e Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di commercio di Roma. Israele è uno dei paesi che giornalmente subiscono attacchi alle proprie infrastrutture, ha affermato il diplomatico. Sachs ha aggiunto che “senza questa sfida non sarebbe stato possibile creare circa 400 aziende attive nel settore della sicurezza informatica”, sottolineando le opportunità create dalla necessità di affrontare una serie di problemi. Ricordando che “l’80 per cento degli investimenti nella sicurezza informatica avvengono in Israele”, Sachs ha evidenziato come “il capitale umano possa creare il valore aggiunto per affrontare queste sfide”. Infine, elogiando la cooperazione tra Italia e Israele, l’ambasciatore d’Israele a Roma ha sottolineato che “la cooperazione globale è un fattore chiave”, perché “non possiamo tornare indietro e l’unico modo per gestire le sfide è creare un ambiente sicuro”. (Res)