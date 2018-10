Politecnico di Milano: da giovedì dopo lavori riprenderanno lezioni in aula con distacco del 2 per cento del controsoffitto

- A distanza di 24 ore dal cedimento di una piccola porzione del soffitto di un'aula del campus Bovisa è arrivata una nota del Politecnico di Milano. "Nell’aula LM 1 del campus Bovisa La Masa - si legge -, a causa delle copiose precipitazioni di questi ultimi giorni, si è verificata una infiltrazione di acqua piovana a seguito della quale c’è stato un distacco di alcuni pannelli del controsoffitto. La parte interessata del controsoffitto è stato il 2 per cento del totale e non ha causato danni a persone o cose". Giovedì primo novembre informa l'ateneo "dopo un intervento di pulizia delle canalette di scolo del tetto e di ripristino delle pannellature, le attività didattiche riprenderanno regolarmente". (Com)