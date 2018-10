Sicurezza: Saccone, non solo repressione, ma anche riqualificazione territoriale

- Non esiste un problema sicurezza che possa essere affrontato solo in termini di repressione. Lo ha detto il nuovo prefetto di Milano, Renato Saccone, conversando con i giornalisti nel giorno del suo insediamento. "La repressione è fondamentale perché la legalità va sempre affermata e le forze dell'ordine ci saranno e ci devono essere in modo importante e duraturo - ha speigato Saccone - ma è importante che ci sia, e sono convinto che ci sarà questo sforzo, un'idea più ampia e più territoriale di riqualificazione e di sviluppo e di contrasto per quel che riguarda la bassa percezione del rischio di consumo delle droghe". Proprio in tema di stupefacenti il prefetto Saccone ha sottolineato che l'età dei consumatori si abbassa sempre più così come il loro costo. E a chi gli ha chiesto cosa pensasse dell'operazione "scuole sicure" il Prefetto ha spiegato che si "tratta di garantire la sicurezza dei ragazzi senza intaccare l'autonomia scolastica né tantomeno fare sentire gli studenti dei sorvegliati speciali. Ma è inammissibile che ci sia un mercato degli stupefacenti intorno alle scuole". (Rem)