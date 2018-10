Spettacoli: Galli, progetto 'Next' grande occasione per giovani talenti

- È stata presentata oggi, al Piccolo Teatro Grassi di Milano, l'edizione 2018 di 'Next - Laboratorio delle idee per la produzione e la distribuzione dello spettacolo dal vivo', alla presenza dell'assessore all'Autonomia e Cultura della Regione Lombardia Stefano Bruno Galli. Ideato e promosso da Regione Lombardia, in collaborazione con Fondazione Cariplo, il progetto'Next' rappresenta un caso unico di 'borsa teatrale' in Italia e un'occasione di incontro e scambio di idee, progetti e partnership produttive, con l'obiettivo di incentivare la distribuzione di nuove produzioni di spettacoli dal vivo e, nello stesso tempo, promuovere e rafforzare la rete di contatti tra operatori a livello nazionale e internazionale. "È uno dei progetti piùinteressanti, significativi e innovativi della programmazione dell'Assessorato - è stata la definizione di Galli - perché si caratterizza come virtuosa collaborazione tra Pubblico ePrivato, Regione Lombardia e Fondazione Cariplo, come avviene anche per altri progetti, con però in aggiunta la grande valorizzazione soprattutto dei giovani, del teatro giovanile edi realtà culturali importanti per la città di Milano, come i teatri Piccolo, Elfo e Franco Parenti". "'Next' - ha proseguito l'assessore - si configura davvero come un grande laboratorio, momento di confronto e di dibattito, occasione di nuove opportunità. Un progetto davvero molto impegnativo, che prevede uno sforzo economico di circa 640.000 euro complessivamente, e il cui buon esito deriva dall'imprescindibile collaborazione con Fondazione Cariplo, a cui va il mio pubblico riconoscimento per l'attenzione nei confronti delle Istituzioni pubbliche e, in particolare, di Regione Lombardia". "In un momento di risorse scarse, come questo, è infatti evidente che le Istituzioni pubbliche sono in affanno, fanno fatica - ha spiegato l'assessore - Intrecciare dei rapporti virtuosi con le Istituzioni private, fare lavorare in modo sinergico Pubblico e Privato, è davvero fondamentale". "La differenza tra le Istituzioni pubbliche e quelle private - ha concluso Galli - è che al Pubblico non compete trarre profitto dalle iniziative culturali: deve intervenire per elevare gli spiriti, le coscienze, far crescere culturalmente il corpo sociale. Il privato deve invece fare anche ragionamenti di 'pronta cassa', guardare alla redditività e alla produttività degli investimenti: è quindi solo intrecciando gli obiettivi di elevare gli spiriti e le coscienze con le esigenze del privato che la cultura si impone come un fattore dello sviluppo e non come un suo prodotto". (com)