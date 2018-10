Maltempo: 170 interventi vvf, cedro 30mt su palazzo a S. Giovanni, evacuate 34 famiglie

- Nella giornata odierna i vigili del fuoco di Roma hanno espletato oltre 170 interventi; prevalentemente alberi, rami in imminente pericolo di caduta e verifiche statiche. Questa mattina in via Tracia, zona S. Giovanni, un albero di alto fusto (cedro del libano alto circa trenta metri) si è adagiato con le fronde su un fabbricato. A scopo cautelativo si è proceduto allo sgombero di due palazzine che ospitano 34 nuclei familiari. (Rer)