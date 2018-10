Maltempo: albero si inclina su ferrovia allo Statuario, vvf sul posto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I vigili del fuoco di Roma sono impegnati in via Martone, zona Statuario-Capannelle, per un albero di alto fusto che si è inclinato fortemente sul sedime ferroviario, tratta Roma-Formia. Secondo quanto riferito, si sta valutando la chiusura, momentanea, della tratta in questione, nelle more dei necessari interventi di messa in sicurezza dell'essenza arborea. (Rer)